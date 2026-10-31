Isvision (Hangzhou) Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Isvision (Hangzhou) Technology hat am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,36 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Isvision (Hangzhou) Technology noch ein Gewinn pro Aktie von -0,020 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 143,1 Millionen CNY – ein Plus von 80,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Isvision (Hangzhou) Technology 79,2 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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