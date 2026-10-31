Isvision (Hangzhou) Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

31.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 143,1 Millionen CNY – ein Plus von 80,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Isvision (Hangzhou) Technology 79,2 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Es stand ein EPS von 0,36 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Isvision (Hangzhou) Technology noch ein Gewinn pro Aktie von -0,020 CNY in den Büchern gestanden.

Isvision (Hangzhou) Technology hat am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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