IT-Ausfall bei der Lufthansa sorgt am Morgen für Flughafenchaos

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa hat am Mittwoch mit einem gravierenden Ausfall ihrer IT-Systeme zu kämpfen, die zu Flugausfällen und Verspätungen führen. Ein Unternehmenssprecher bestätigte den Ausfall. Betroffen sind seit dem frühen Vormittag die Systeme für den Check-In sowie das Boarding bei allen Konzernairlines. An den Flughäfen wie etwa Frankfurt oder München stauen sich Passagiere und Flugzeuge. Wie viele Flüge betroffen sind, sei noch unklar. Grund für den Ausfall könnte laut dem Sprecher die Beschädigung von Glasfaserkabeln bei Bauarbeiten der Deutschen Telekom in Frankfurt sein.

Wie die Telekom zuvor mitgeteilt hatte, wurden diese am Dienstagnachmittag bei Tiefbauarbeiten auf einer Baustelle an einer Bahnstrecke beschädigt. Aktuell funktionieren bei vielen Telekom-Kunden im Großraum Frankfurt weder Internet noch Telefon. Die Störung soll laut dem Konzern bis zum Nachmittag behoben sein - wie lange die Störung der IT bei der Lufthansa anhält bleibt abzuwarten.

February 15, 2023 05:00 ET (10:00 GMT)