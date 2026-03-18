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IT-Dienstleister Bechtle bleibt beim Ausblick verhalten - Dividende stabil

20.03.26 10:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
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NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle setzt sich nach dem holprigen Geschäft im Vorjahr verhaltene Ziele für 2026. Umsatz und Vorsteuerergebnis dürften in einer Bandbreite von null bis 5 Prozent zulegen, teilte der MDAX-Konzern am Freitag in Neckarsulm mit. Beim Umsatz hatten Analysten leicht mehr, beim Ergebnis deutlich höhere Steigerungen auf dem Zettel. Das Ergebnis werde auch weiterhin von Investitionen in die eigene IT sowie Zukäufen beeinflusst, hieß es.

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"Wir rechnen auch für 2026 mit Gegenwind aufgrund der herausfordernden Rahmenbedingungen", sagte Finanzchef Christian Jehle laut Mitteilung. "Gleichwohl ist unser Anspruch, auch im laufenden Geschäftsjahr profitables Wachstum über dem Marktniveau zu realisieren." Die Dividende soll trotz eines Gewinnrückgangs um knapp sieben Prozent auf 229,2 Millionen Euro mit 70 Cent je Aktie stabil bleiben./men/jha/

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DatumRatingAnalyst
12.02.2026Bechtle BuyUBS AG
09.02.2026Bechtle KaufenDZ BANK
09.02.2026Bechtle BuyDeutsche Bank AG
06.02.2026Bechtle BuyUBS AG
06.02.2026Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
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12.02.2026Bechtle BuyUBS AG
09.02.2026Bechtle KaufenDZ BANK
09.02.2026Bechtle BuyDeutsche Bank AG
06.02.2026Bechtle BuyUBS AG
06.02.2026Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.02.2026Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.05.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.05.2025Bechtle NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
09.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.04.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
18.03.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital

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