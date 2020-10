IT-Dienstleister S&T tritt Analystenkritik entgegen - Aktie legt zu

Werbung

Heute im Fokus

DAX legt zu -- Shop Apotheke legt kräftig zu -- Deutsche Börse erwägt DAX-Erweiterung auf 40 Werte -- Sartorius übernimmt Aufreinigungsspezialist BIA -- Tesla im Fokus

Siemens will für Wasserstoffzüge auch die Tankstellen bauen. Munich Re-Chef Wenning hält an Dividenden-Plänen fest. CTS Eventim vermarktet Tickets für Handball-Europameisterschaften. Cineworld schließt vorerst Kinos in Großbritannien und USA. Weir verkauft Öl-, Gas-Geschäft an Caterpillar für hunderte Millionen Dollar. Adler Real Estate erhöht Eigenkapital. BVB wendet dank Haaland Saison-Fehlstart ab. K+S will US-Tochter Morton Salt bald loswerden.