Bechtle-Aktie dennoch schwächer: IT-Rahmenvertrag mit bayerischer Justiz gesichert

IT-Dienstleistungen

14.07.26 09:21 Uhr

Bechtle ist vom Bayerischen Staatsministerium der Justiz mit dem Betrieb und der Weiterentwicklung zentraler IT-Dienstleistungen beauftragt worden.

Die Bechtle-Aktie notiert im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise 1,55 Prozent tiefer bei 30,58 Euro.

Im Mittelpunkt des Rahmenvertrags stehe die Betreuung der zentralen IT-Plattform, über die wesentliche digitale Arbeitsplätze sowie IT-Services der bayerischen Justiz bereitgestellt würden, teilte das im MDAX und TecDAX notierte IT-Systemhaus mit. Das Unternehmen werde damit auch zwei Rechenzentren sowie 220 Standorte in Bayern mit insgesamt gut 17.500 IT-Arbeitsplätzen betreuen. Der Vertrag läuft vom 1. Januar 2027 für zunächst sechs Jahre. Das maximale Vertragsvolumen bezifferte Bechtle auf bis zu 250 Millionen Euro.

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