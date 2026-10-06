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IT-Infrastruktur im Blick

secunet-Aktie springt an: Partnerschaft mit Bechtle für sichere IT-Infrastrukturen

secunet-Aktie springt an: Partnerschaft mit Bechtle für sichere IT-Infrastrukturen

Der IT-Dienstleister Bechtle und die secunet Security Networks AG haben eine Partnerschaft für sichere IT-Infrastrukturen geschlossen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
34.62 EUR 0.32 EUR 0.93 %
Charts | News | Analysen
secunet Security Networks AG
258.00 EUR 13.50 EUR 5.52 %
Charts | News | Analysen

Wie die Unternehmen mitteilten, liefert secunet dabei die Plattform sowie Cybersecurity-Architekturen, während Bechtle den Betrieb übernimmt und die Plattform europaweit bereitstellt. Ziel der Kooperation ist die Erschließung neuer Marktpotenziale und die Stärkung der digitalen Resilienz von Kunden.

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Im Fokus der Partnerschaft zwischen dem MDAX-/TecDAX-Unternehmen aus Neckarsulm und dem SDAX-Unternehmen aus Essen stehen laut Mitteilung insbesondere öffentliche Auftraggeber, Betreiber kritischer Infrastrukturen sowie Industrieunternehmen. Finanzielle Details der Zusammenarbeit wurden zunächst nicht bekanntgegeben.

Die Bechtle-Aktie gewinnt am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise 1,76 Prozent auf 34,66 Euro, während die secunet-Aktie 4,73 Prozent auf 260,25 Euro zulegt.

DJG/uxd/hab

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Bechtle AG, secunet Security Networks AG

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Datum Rating Analyst
02.10.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
21.09.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 Bechtle Buy UBS AG

Information

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