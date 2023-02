Lufthansa-Aktie dreht ins Minus: Lufthansa kämpft mit gravierendem IT-Ausfall - Lufthansa stoppt sämtliche Abflüge in Frankfurt

Seit dem Morgen sind die Computersysteme unter anderem für das Einsteigen nicht mehr betriebsbereit. Man arbeite intensiv an einer Lösung, erklärte eine Sprecherin. In der Lufthansa -Zentrale am Frankfurter Flughafen kam ein Krisenstab zusammen. Sämtliche innerdeutschen Flüge wurden zunächst abgesagt. Passagiere wurden gebeten, auf die Bahn umzusteigen.

Nach Einschätzung des Unternehmens haben Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Frankfurt die Probleme ausgelöst. Dabei sollen bereits am Dienstag mehrere Glasfaserkabel der Deutschen Telekom von einem Bagger durchtrennt worden sein. Nach einem Bericht des Portals hessenschau.de erfasste die Telekom-Störung den Großraum Frankfurt mit Schwerpunkten im Norden. Der Flughafen liegt im Westen der Main-Metropole.

Die Flugsicherung sperrte Frankfurt für Landungen, damit das Drehkreuz nicht mit Flugzeugen volläuft. Flüge würden etwa nach Nürnberg, Köln oder Düsseldorf umgeleitet, sagte ein Sprecher der Flugsicherung. Kurz darauf sagte die Lufthansa ihre sämtlichen Starts in Frankfurt ab.

"Aktuell sind die Fluggesellschaften der Lufthansa Group von einem IT-Ausfall betroffen", teilte der Konzern mit. "Dies führt zu Flugverspätungen und Ausfällen. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die unseren Fluggästen dadurch entstehen."

In der Folge der Computerprobleme ist eine noch unbekannte Zahl von Flügen verspätet oder ausgefallen. In München wie auch am Frankfurter Flughafen stauten sich Passagiere und Flugzeuge. Die Fluggäste wurden auch nicht per Strichliste in die bereitstehenden Maschinen gelassen, weil nach Angaben des Personals wichtige Informationen zum Abflug fehlten.

Die Deutsche Bahn empfahl Passagieren, die auf die Schiene umsteigen wollen, online nach weniger stark nachgefragten Zügen zu schauen.

Für das zweite Lufthansa-Drehkreuz München gab es zunächst keine Sperrung. Bei länger anhaltenden Problemen sei dies aber eine Option. Von der Landesperre in Frankfurt sind auch internationale Flüge betroffen, so dass zahlreiche Umsteiger ihre Anschlüsse verpassen werden.

Lufthansa stoppt sämtliche Abflüge von Frankfurt

Wegen ihrer schweren IT-Panne hat die Lufthansa ihre sämtlichen Abflüge aus Frankfurt gestoppt. Das bestätigte ein Sprecher des Unternehmens. Der Flughafen war für Landungen bereits von der Flugsicherung gesperrt worden.

Lufthansa: Betrieb außerhalb des Drehkreuzes Frankfurt läuft

Die IT-Probleme bei der Lufthansa haben vor allem Auswirkungen auf das Drehkreuz Frankfurt. An den anderen Konzern-Drehkreuzen laufe der Betrieb weitgehend normal, erklärte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch. So sei in Zürich nur ein Flug gestrichen worden, und zwar der nach Frankfurt. Es sei nicht richtig, dass weltweit alle Flüge abgesagt worden seien.

Lufthansa-Störungen - Telekom arbeitet an Kabelreparatur

Die Deutsche Telekom hat Angaben der Lufthansa bestätigt, wonach der gravierende IT-Ausfall bei der Fluggesellschaft durch Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Frankfurt ausgelöst wurde. Ein Bagger mit einem Erdbohrer habe dort am späten Dienstagnachmittag Glasfaserleitungen in einer Tiefe von fünf Metern durchtrennt, sagte ein Telekom-Sprecher am Mittwoch.

Man arbeite "mit Hochdruck" an der Reparatur der Leitungen. "Wir sind mit allem, was verfügbar ist, vor Ort", sagte der Sprecher. Die Instandsetzung habe bereits am Dienstagabend begonnen und sei die Nacht hindurch fortgesetzt worden. Ein Teil sei bereits instandgesetzt worden. "Die Leitungen kommen jetzt nach und nach zurück." Wann die Arbeiten beendet werden könnten, sei offen. Die Situation werde sich aber im Laufe des Mittwochnachmittags deutlich verbessern, betonte er.

Lufthansa erwartet Stabilisierung des Flugverkehrs gegen Nachmittag

Die Lufthansa rechnet nach großen IT-Problemen mit einer Stabilisierung ihres Flugbetriebs. Die Computersysteme könnten voraussichtlich bis zum Nachmittag wiederhergestellt werden, sagte ein Sprecher am Mittwochmittag. Bis zu einer Normalisierung des Flugbetriebs werde es aber länger dauern. Die Lufthansa steht vor dem Problem, dass bereits für Freitag ein ganztägiger Verdi-Streik angekündigt ist, der voraussichtlich mehrere Flughäfen lahmlegen wird.

Der Ausfall der IT-Systeme wurde durch Bauarbeiten an einer Bahntrasse in Frankfurt verursacht. Ein Bagger mit einem Erdbohrer habe dort am späten Dienstagnachmittag Glasfaserleitungen in einer Tiefe von fünf Metern durchtrennt, bestätigte ein Sprecher der Deutsche Telekom die Informationen der Lufthansa. Wann die Arbeiten beendet würden, sei offen. Die Situation werde sich aber im Laufe des Mittwochnachmittags deutlich verbessern, betonte der Telekom-Sprecher.

Lufthansa-Tochter Eurowings verstärkt Kooperation mit Volotea

Die Lufthansa-Tochter Eurowings arbeitet künftig enger mit der spanischen Billig-Fluggesellschaft Volotea zusammen. Die beiden Unternehmen werden künftig 140 Verbindungen in ihren jeweiligen Heimatmärkten für den jeweils anderen Partner vermarkten.

Außerdem wird Volotea zusätzliche Flüge von deutschen Flughäfen anbieten, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Geplant sind acht neue Strecken von Berlin, Düsseldorf, Stuttgart und Hamburg zu mittelgroßen Zielen in Italien (Verona, Florenz) und Frankreich (Bordeaux, Lyon, Nantes).

Die strategische Vereinbarung signalisiere Potenzial für eine stärkere langfristige Partnerschaft, erklärte Volotea-Chef Carlos Muñoz. Sein Unternehmen hat sich seit 2012 auf Verbindungen zwischen mittelgroßen europäischen Städten konzentriert und betreibt eine reine Airbus-Flotte mit 41 Jets. Derzeit handelt es sich bei der Vereinbarung nach gemeinsamer Aussage um eine Vertriebspartnerschaft. Volotea wird dazu 100 Eurowings-Strecken über ihre eigenen Plattformen vermarkten.

Eurowings nimmt ihrerseits 40 Strecken der konzernunabhängigen Spanier in ihr Vertriebsprogramm auf, vergibt dafür aber keine eigenen Flugnummern. Ein Codeshare findet also nicht statt. "Die geplante Vertriebskooperation mit Volotea wird unseren Kunden und Kundinnen zahlreiche neue Ziele in Frankreich und Italien sowie attraktive Verbindungen innerhalb Südeuropas eröffnen", erklärte Eurowings-Chef Jens Bischof.

Die Lufthansa-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,91 Prozent tiefer bei 9,55 Euro.

KÖLN/BARCELONA (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Cray Photo / Shutterstock.com, Jorg Hackemann / Shutterstock.com