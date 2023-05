IAG-Aktie tiefer: IT-Problemen führen zu vielen Flugausfällen von British Airways in Heathrow

Wie die Nachrichtenagentur PA am Freitag meldete, mussten am Donnerstag mehr als 50 abgehende Flüge aus Heathrow abgesagt werden. Betroffen waren vor allem Verbindungen innerhalb Großbritanniens und Europas. Auch mehr als 20 Flüge nach Heathrow konnten demnach nicht stattfinden.

Zeitweise waren die IT-Systeme der Fluggesellschaft komplett lahmgelegt, wie ein Mitarbeiter der Deutschen Presse-Agentur sagte. Gestrandete Passagiere klagten teilweise über unzureichende Informationen und Unterstützung durch BA-Mitarbeiter vor Ort.

Zwar konnten die Probleme am Abend nach Angaben der Airline behoben werden, doch auch für Freitag wurde mit Verspätungen und Flugstreichungen gerechnet. Dem "Independent" zufolge wurden am Freitag mehr als 80 BA-Flüge gecancelt. Bereits vor Weihnachten hatte BA wegen Schwierigkeiten mit der Informationstechnik (IT) viele Flüge streichen müssen. Ähnliche Probleme hatten im Jahr 2017 ebenfalls zu einer großen Zahl an abgesagten BA-Flügen in Heathrow geführt.

Die Aktie der British-Airways-Mutter IAG verliert in London zwischenzeitlich 1,65 Prozent auf 1,55 Pfund.

/cmy/DP/mis

LONDON (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf International Consolidated Airlines S.A. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf International Consolidated Airlines S.A. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf International Consolidated Airlines S.A.

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com