IT Tech Packaging veröffentlichte am 19.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24,3 Millionen USD ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,680 USD gegenüber -0,980 USD im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 85,55 Millionen USD gegenüber 75,84 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion Finanzen.net