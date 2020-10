IT-Umzug: Stadt Ulm setzt erneut auf IT-Umzugsangebot von s.i.g. und Hagmann Umzüge

Neu-Ulm/Ulm, 22. Oktober 2020. Schon 2019 hat die Stadt Ulm beim Einzug der Bürgerdienste in ihr neues Domizil an der Olgastraße auf das IT-Umzugspaket der Ulmer Hagmann Umzüge GmbH und das Neu-Ulmer IT-Haus s.i.g. mbh gesetzt. Nun wurde auch der IT-Umzug der Abteilung Zentrales Gebäudemanagement, die bislang in getrennten Räumlichkeiten in der Münchner Straße sowie verteilt auf zwei Stockwerke in der Schwambergerstraße angesiedelt war, an den neuen Standort in der Wilhelmstraße von den beiden Partnern durchgeführt.

"Der Zeitplan war eng getaktet, denn jede Einheit sollte innerhalb eines Tages wieder arbeitsfähig sein", beschreibt Tobias Schneider, Gebäudemanager für den Bereich Ost der Stadt Ulm, die Herausforderung. Um dies zu gewährleisten, hatten die IT-Spezialisten der s.i.g. die Konfiguration und Geräteanordnung für jeden Arbeitsplatz genau dokumentiert. Insgesamt konnten so die rund 60 Arbeitsplätze in nur drei Tagen wieder komplett in Betrieb genommen werden. "Ein Umzug ist ja nie ein Vergnügen, aber dieser hat super funktioniert. Und auch die Zusammenarbeit mit dem Team der s.i.g. war ausgesprochen angenehm", so das Fazit von Tobias Schneider.

Das gemeinsame Angebot für IT-Umzüge von s.i.g. und Hagmann Umzüge entwickelt sich zunehmend zum Erfolgsmodell. Nach dem Umzug der Ulmer Bürgerdienste mit ihren rund 500 IT-Arbeitsplätzen im vergangenen Jahr waren die Partner im April dieses Jahres auch federführend beim IT-Umzug des Dezernats für Jugend und Soziales der Landkreisverwaltung für den Alb-Donau-Kreis. Damals bezogen rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus sechs Fachdiensten ihre neuen Räume im Verwaltungsneubau beim Haus des Landkreises in der Ulmer Schillerstraße 30. Zuvor waren sie in den Büros in der Wilhelmstraße angesiedelt, die jetzt von der Abteilung Zentrales Gebäudemanagement der Stadt Ulm genutzt werden. Neben der Öffentlichen Verwaltung setzen aber auch zunehmend Unternehmen auf die IT-Kompetenz der s.i.g. So ist das Neu-Ulmer IT-Haus beispielsweise auch beim Transportunternehmen Noerpel bei IT-Umzügen Partner der Wahl.

Über s.i.g. IT mit IQ

s.i.g. IT mit IQ steht für ein umfassendes Portfolio aus Hardware, Software und Services, mit dem das IT-Systemhaus seine Kunden lokal wie global in allen Fragen von Storage, Backup, Network-Security, IT-Infrastruktur, Industrial-IT, Unified Communication & Collaboration (UCC) oder Datenschutz unterstützt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Neu-Ulm und einer Niederlassung in Erfurt wurde 1997 gegründet und erzielte 2017 mit knapp 100 Mitarbeitern rund 26 Millionen Euro Umsatz. Die Unternehmensidee "Play Business Safe" steht für Kompetenz, Vertrauen, Verlässlichkeit und Sicherheit. Zu den Kunden gehören mittelständische Unternehmen genauso wie Global Player, die Öffentliche Verwaltung oder der Gesundheitssektor.

Über Hagmann Umzüge

Karl Hagmann gründet den "Ulmer Schnelltransport" 1977 in der ehem. Gallwitz-Kaserne/ Schillerstraße in Ulm mit einem kaufmännischen Mitarbeiter, vier gewerblichen Mitarbeitern und drei Fahrzeugen. Seit 1983 ist das Unternehmen im Industriegebiet Ulmer Donautal angesiedelt und beschäftigt mehr als 90 Mitarbeiter, die mithilfe von über 20 Fahrzeugen und rund 300 Lagercontainern ein breites Dienstleistungsspektrum abdecken. Es reicht von der Einbringung tonnenschwerer Maschinen inklusive Montage über Relocation Services bis zu Seniorenumzügen.

