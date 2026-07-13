IBM-Aktie -20 Prozent: Enttäuschende Zahlen belasten auch ServiceNow, Microsoft & Co.

IT- und Software-Branche

14.07.26 13:53 Uhr

Das IT-Unternehmen IBM hat im zweiten Quartal ein verändertes Investitionsverhalten von Kunden zu spüren bekommen. Enttäuschende Geschäftszahlen und zurückhaltende Aussagen des Chefs Arvind Krishna haben am Dienstag den Aktienkurs und auch die IT- und Software-Branche belastet.

Während IBM an der NYSE vorbörslich zeitweise um 20 Prozent auf 228 US-Dollar einbrechen, fallen SAP-Aktien via XETRA um 5,43 Prozent auf 133,08 Euro. Für Nemetschek geht es um 4,10 Prozent auf 53,75 Euro nach unten.

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In Paris verloren Cap Gemini 4,68 Prozent auf 86,94 Euro. US-vorbörslich rutschten Accenture um 9,04 Prozent auf 126,00 US-Dollar ab, ServiceNow verloren 7,79 Prozent auf 102,59 US-Dollar und Microsoft 3,07 Prozent auf 379,00 US-Dollar.

Der Umsatz legte im zweiten Quartal laut vorläufigen Berechnungen um ein Prozent auf 17,2 Milliarden US-Dollar zu, wie das Unternehmen überraschend am Dienstag bei Vorlage von vorläufigen Quartalszahlen mitteilte. Analysten hatten hier mit deutlich mehr gerechnet. Dabei kletterten die Erlöse mit Software um 5 Prozent. Der Erlös mit Infrastruktur ging hingegen um 7 Prozent zurück. Der bereinigte Gewinn je Aktie zog um fünf Prozent auf 2,93 Dollar an.

In den letzten Juniwochen hätten die Kunden ihr Geld vermehrt in den Kauf von Servern, Speicher und Arbeitsspeicher gesteckt, schrieb Unternehmenschef Arvind Krishna in einem Brief an die Aktionäre. Damit hätten diese möglichen Preiserhöhungen wegen Engpässen vorgriffen. Zwar habe das Unternehmen gewisse Auswirkungen durch die Lieferketten einkalkuliert, aber das Ausmaß dieser Neuausrichtung der Investitionsausgaben habe es nicht vorhergesehen.

FRANKFURT / ARMONK (dpa-AFX)