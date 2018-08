Italien begrenzt Zeitarbeitsverträge

Rom (Reuters) - Der italienische Senat hat am Dienstag ein Gesetzespaket verabschiedet, das die Befristung von Arbeitsverträgen einschränkt und die Verlagerung von Produktionen ins Ausland unter Strafe stellt.

Es ist das erste große Projekt der Koalitionsregierung aus Links- und Rechtspopulisten.

Die Sicherung von Arbeitsplätzen in Italien war eines der wichtigsten Versprechen von Arbeitsminister Luigi Di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung, die zusammen mit der rechten Lega die Regierung stellt. Zu dem verabschiedeten Paket gehört auch ein Verbot der Werbung für Glücksspiele. Die Abgeordnetenkammer hatte dem Gesetzespaket bereits zugestimmt, so dass es mit dem Votum des Senats in Kraft tritt.

Von den Unternehmerverbänden wurden die Einschränkungen bei Zeitverträgen kritisiert. Bei den Bürgern stoßen sie Umfragen zufolge auf Zustimmung. "Das ist das erste Gesetz seit Jahrzehnten, das nicht von Lobbyisten und Interessengruppen diktiert wurde", sagte Di Maio. "Letztlich hat das einfache Volk einen Punkt gewonnen."

Italien hat in den vergangenen Jahren mehrfach versucht, den Arbeitsmarkt zu liberalisieren, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Viele ältere Arbeitnehmer haben unbefristete Arbeitsverträge mit einem starken Kündigungsschutz, während die meisten jungen Arbeitnehmer nur noch Zeitverträge bekommen oder leicht gekündigt werden können. In den zwölf Monaten bis Juni wurden rund 394.000 befristete Jobs geschaffen. Die Zahl unbefristeter Jobs ging um 83.000 zurück.