Italien beruft G7-Treffen nach Irans Großangriff auf Israel ein

ROM (dpa-AFX) - Nach dem iranischen Großangriff auf Israel hat Italien ein Treffen der G7-Gruppe einberufen. Die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden demokratischen Industriestaaten sollen am frühen Sonntagnachmittag zu einer Videoschalte zusammenkommen, um über Teherans Angriff zu diskutieren, hieß es in einer Mitteilung. Italien führt derzeit den Vorsitz in der G7-Gruppe.

Bereits zuvor hatte US-Präsident Joe Biden angekündigt, die G7 zusammenrufen zu wollen, "um eine gemeinsame diplomatische Reaktion auf den dreisten Angriff des Irans zu koordinieren."

Die Gruppe der Sieben (G7) ist ein informelles Forum der Staats- und Regierungschefs von sieben großer Industriestaaten. Dazu gehören Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA./rme/DP/zb