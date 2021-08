Italien: Industrieproduktion legt wieder zu

ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Industrieproduktion im Juni nach einem schwachen Vormonat wieder gestiegen. Im Monatsvergleich habe die Produktion um 1,0 Prozent zugelegt, teilte das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mit. Analysten hatten diesen Zuwachs in etwa erwartet.

Im Mai war die italienische Industrieproduktion noch um 1,6 Prozent im Monatsvergleich gesunken. Während sich die Fertigung in Italien im Juni ein Stück weit erholen konnte, war sie in Deutschland und Spanien hingegen jeweils weiter gesunken, wie ebenfalls aus Daten vom Freitag hervorgeht. In Deutschland wurde der erneute Rückschlag im Juni vor allem mit einem Materialmangel erklärt.

Im Jahresvergleich stieg die italienische Industrieproduktion um 13,9 Prozent und damit ebenfalls nahezu wie erwartet. Der Anstieg im Jahresvergleich fällt vergleichsweise stark aus, weil die Fertigung im Juni 2020 wegen der Corona-Beschränkungen in der ersten Welle der Pandemie noch stark belastet war./jkr/jsl/zb