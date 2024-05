Italien: Inflation etwas schwächer als gedacht

ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Inflation im April etwas schwächer ausgefallen als bislang gedacht. Die nach europäischem Standard gemessenen Verbraucherpreise (HVPI) lagen 0,9 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt Istat am Donnerstag in Rom mitteilte. Eine vorherige Schätzung wurde um 0,1 Prozentpunkte nach unten korrigiert. Im Vormonat hatte die Teuerung 1,2 Prozent betragen.

Die Inflation in Italien liegt niedriger als in vielen anderen Euroländern. Im Durchschnitt der Eurozone beträgt die Rate derzeit 2,4 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für den gesamten Euroraum mittelfristig zwei Prozent an. Weil sich die Teuerung auf diese Marke zubewegt, werden von der EZB baldige Zinssenkungen erwartet./bgf/jsl/jha/