Italien: Inflation legt überraschend zu

ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Inflationsrate im Februar überraschend gestiegen. Der für europäische Zwecke erhobene harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) legte gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,0 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Montag in Rom nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Januar hatte die Inflationsrate noch bei 0,7 Prozent gelegen. Volkswirte hatte mit dieser Rate auch im Februar gerechnet.

Im Vergleich zum Vormonat fielen die Verbraucherpreise im Februar um 0,2 Prozent. Volkswirte hatten einen deutlicheren Rückgang um 0,4 Prozent prognostiziert.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt auf mittlere Sicht für den gesamten Währungsraum eine Inflationsrate von knapp zwei Prozent an. Die Zahlen für den gesamten Euroraum werden am Dienstag veröffentlicht. Im Januar waren die Preise um 0,9 Prozent im Jahresvergleich gestiegen. Ökonomen führen den stärkeren Preisauftrieb auch auf Sonderfaktoren zurück.

