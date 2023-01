Italien: Inflation schwächt sich etwas ab

Werbung

Heute im Fokus

Nach Fed-Protokoll: DAX um Nulllinie -- Amazon kündigt Streichung von mehr als 18.000 Stellen an -- SEC hat Einspruch gegen Binance-Übernahmeofferte für Voyager eingereicht -- SYNLAB im Fokus

Deutsche Gasspeicher wieder etwas besser gefüllt. MorphoSys erwartet für Monjuvi 2023 nur bestenfalls ein kleines Wachstum. Johnson & Johnson-Sparte Kenvue will im Rahmen einer Abspaltung an die New Yorker Börse. Dell will offenbar ab 2024 keine in China hergestellten Speicherchips mehr verbauen. Telekom-Tochter T-Mobile steigert Vertragskundenzahl kräftig.