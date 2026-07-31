Italien: Inflation sinkt wie erwartet knapp unter 3 Prozent

31.07.26 11:20 Uhr

ROM (dpa-AFX) - In Italien hat sich die Inflationsrate im Juli wie erwartet etwas abgeschwächt. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht um 2,9 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Juni hatte die Rate bei 3,0 Prozent gelegen. Volkswirte hatten den Rückgang im Schnitt erwartet.

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Die italienische Inflationsrate liegt damit deutlich über dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank für die Eurozone. Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent für den gesamten Währungsraum an.

Im Monatsvergleich gingen die Verbraucherpreise im Juli in Italien um 1,0 Prozent zurück. Auch das war von Analysten so prognostiziert worden./jkr/jsl/jha/