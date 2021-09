Italien: Inflation steigt auf Neunjahreshoch

ROM (dpa-AFX) - Der Inflationsdruck in Italien nimmt weiter zu. Im September stiegen die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) um 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Istat am Donnerstag in Rom mitteilte. Das ist die höchste Rate seit dem Jahr 2012. Im August hatte der Zuwachs 2,5 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit dem jüngsten Anstieg gerechnet.

Besonders deutlich legten im September erneut die Energiepreise zu, die im Jahresvergleich um gut ein Fünftel stiegen. Die Lebensmittelpreise zogen ebenfalls an. Gleiches gilt für die Preise langlebiger Güter und von Dienstleistungen./bgf/jsl/jha/