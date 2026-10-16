DAX 25.643 +1,0%ESt50 6.216 +0,8%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 10,89 -1,0%Nas 26.713 +0,1%Bitcoin 72.937 -0,4%Euro 1,1261 +0,4%Öl 106,2 +0,3%Gold 4.176 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Italien: Inflation steigt stärker als erwartet auf Drei-Jahreshoch

ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Inflation im September stärker als erwartet auf den höchsten Stand seit drei Jahren gestiegen. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht um 4,2 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Freitag Rom nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist die höchste Inflationsrate seit September 2023. Eine erste Erhebung wurde leicht um 0,1 Prozentpunkte erhöht. Analysten hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der ersten Schätzung von 4,1 Prozent gerechnet.

Werbung

Im August hatte die Jahresrate deutlich niedriger bei 3,2 Prozent gelegen. Der mit Abstand stärkste Treiber der Inflation ist Energie. Hier meldet Istat einen Preissprung von mehr als 20 Prozent im Jahresvergleich. Die Kernrate der Inflation, bei der Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, lag im September nur bei 1,6 Prozent.

Im Monatsvergleich legten die Verbraucherpreise im September um 2,1 Prozent zu und damit ebenfalls etwas stärker als erwartet.

Die italienische Inflationsrate liegt deutlich über dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) für die Eurozone. Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent für den gesamten Währungsraum an./jkr/jha/

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.