Italien: Inflation verharrt unerwartet auf 1,7 Prozent

29.08.25 11:19 Uhr

ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Inflationsrate im August überraschend konstant geblieben. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht erneut um 1,7 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten damit gerechnet, dass die Teuerung nach einem leichten Rückgang auf 1,7 Prozent im Juli wieder moderat auf 1,8 Prozent anzieht.

Im Monatsvergleich fielen die Verbraucherpreise im August um 0,2 Prozent. In dieser Berechnung hatten Analysten eine Stagnation erwartet.

Die italienische Inflationsrate liegt damit weiter knapp unter dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank., die auf mittlere Sicht eine Rate von 2 Prozent für den gesamten Währungsraum anstrebt. In Frankreich ist die Inflation mit 0,8 Prozent vergleichsweise niedrig. In Spanien liegt die Teuerung aktuell bei 2,7 Prozent. Die Zahlen für Deutschland werden um 14 Uhr veröffentlicht und die Daten für den gesamten Währungsraum am kommenden Dienstag./la/jkr/mis