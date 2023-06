Italien: Inflationsrate geht etwas stärker zurück als erwartet

ROM (dpa-AFX) - In Italien hat sich der Anstieg der Verbraucherpreise im Juni etwas deutlicher als erwartet abgeschwächt. Die nach europäischer Methode berechnete Inflationsrate (HVPI) fiel von 8,0 Prozent im Vormonat auf 6,7 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Mittwoch laut einer ersten Schätzung in Rom mitteilte. Volkswirte hatten mit einer Rate von 6,8 Prozent gerechnet. Bereits in den Monaten davor war die Teuerung von hohem Niveau aus schrittweise gesunken.

Die geringere Inflation führte Istat hauptsächlich auf die deutliche Abschwächung des Preisanstiegs von nicht-regulierten Energieprodukten zurück. Dagegen hat der Preisanstieg bei unverarbeiteten Nahrungsmitteln etwas zugenommen.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Preise im Juni um 0,1 Prozent. Dies war so erwartet worden. Im Mai hatte der Anstieg noch bei 0,3 Prozent gelegen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für den gesamten Währungsraum eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Neue Daten werden an diesem Freitag veröffentlicht. Im Mai hatte die Inflationsrate bei 6,1 Prozent gelegen./jsl/bgf/stk