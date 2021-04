Italien knackt Halbe-Million-Marke bei täglichen Corona-Impfungen

ROM (dpa-AFX) - Italien hat das angestrebte Ziel von einer halben Million Corona-Impfungen am Tag erreicht. Mehr als 500 000 Vakzin-Dosen seien am Donnerstag gespritzt worden, teilte Gesundheitsminister Roberto Speranza am Freitag auf Facebook mit. Die Regierung des früheren Chefs der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, hatte sich im März das Ziel gesetzt, bis Ende April die Halbe-Million-Marke täglicher Schutzimpfungen zu erreichen.

In dem Mittelmeerland wurden inzwischen mehr als 19,4 Millionen Impfdosen verabreicht, wie aus Zahlen des Gesundheitsministeriums vom Freitag hervorgeht. In dieser Woche trafen insgesamt ungefähr 4,7 Millionen weitere Dosen der vier Hersteller Biontech (BioNTech (ADRs))/Pfizer, AstraZeneca, Moderna und Johnson & Johnson (JohnsonJohnson) in Italien ein, wie der für die Verteilung zuständige Corona-Kommissar mitteilte./jon/DP/mis