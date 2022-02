Italien kündigt mehr Engagement an der Nato-Ostflanke an

ROM (dpa-AFX) - Italien will sich stärker in den Ländern an der Nato-Ostflanke engagieren. "Wir koordinieren uns gerade mit den Nato-Verbündeten, um sofort die Sicherheitsmaßnahmen an der Ostflanke des Bündnisses zu verstärken - und wir sind dabei, unseren schon maßgeblichen Beitrag am Militäreinsatz in den Ländern der Verbündeten, die direkt exponiert sind, zu verstärken", sagte Regierungschef Mario Draghi am Donnerstag nach einer Sitzung des Ministerrates in Rom. Der 74-Jährige sieht nach eigenen Angaben derzeit keine Möglichkeit für einen Dialog mit Russland. "Die Aktionen der russischen Regierung in diesen Tagen machen das unmöglich."

Draghi erklärte weiter, die Ukraine sei ein "europäisches Land und eine befreundete Nation", deren Souveränität getroffen wurde. Er sprach dem ukrainischen Volk und Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Solidarität aus. "Was in der Ukraine passiert, betrifft uns alle." Kremlchef Wladimir Putin forderte er auf, seine Truppen abzuziehen und dem Blutvergießen ein Ende zu setzen./jon/DP/jha