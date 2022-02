Italien ruft seine Staatsbürger zu Ausreise aus Russland auf

ROM (dpa-AFX) - Italien hat seine Staatsangehörigen zu einer schnellen Ausreise aus Russland aufgefordert. Wegen des Krieges in der Ukraine und der internationalen Sanktionen gegen Moskau sollten sich alle Italiener wie etwa Studenten, Touristen oder Geschäftsleute, die nicht permanent in Russland leben, "unverzüglich" um eine Rückkehr nach Italien bemühen. Das teilte das Außenministerium in Rom am Montag mit. Zugleich wird von Reisen nach Russland abgeraten.

Auch Italien hatte wie andere EU-Staaten am Sonntag seinen Luftraum für Flugzeuge aus Russland geschlossen und damit auf den Angriff Wladimir Putins gegen die Ukraine reagiert. Das Außenministerium teilte mit, dass Italiener per Flugzeug mit Zwischenstopps in Istanbul, Doha, Abu Dhabi und Dubai nach Italien reisen könnten. Alternativ sei es aktuell möglich, mit dem Bus von St. Petersburg aus Tallinn in Estland und damit den Schengenraum zu erreichen./msw/DP/eas