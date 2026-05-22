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OHB-Aktie springt zweistellig an: Ramses-Mission nimmt konkrete Form an

28.05.26 11:09 Uhr
Kursrakete gezündet: OHB-Aktie schießt nach Fortschritten bei der Ramses-Mission zweistellig hoch | finanzen.net

Auf der SmallSat Conference in Amsterdam hat OHB Italia einen Vertrag mit der Münchner HPS GmbH über die Kommunikationsantenne der Ramses-Sonde unterzeichnet.

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Die sogenannte Medium Gain Antenna bildet einen zentralen Baustein der Kommunikationsarchitektur der Ramses-Sonde und soll Missionsdaten sowie Bildmaterial während der Asteroiden-Annäherung zuverlässig zur Erde übermitteln. Der Vertragsabschluss markiert den Übergang von der Planungsphase ins konkrete Hardware-Engineering: Design, Fertigung und Flugtest der Antenne stehen nun an.

Ramses: Enger Zeitplan bis April 2029

Ramses ist als gemeinsame ESA- und JAXA-Mission konzipiert mit dem Auftrag, den Asteroiden Apophis kurz vor seinem Vorbeiflug an der Erde zu begleiten und zu vermessen. Die ESA vergab den Bauauftrag für die Sonde im Februar 2026 mit einem Volumen von 81,2 Millionen Euro an OHB Italia, nachdem die notwendige Gesamtfinanzierung auf dem ESA-Ministerrat Ende 2025 gesichert worden war. Der Starttermin ist für 2028 vorgesehen. Der Vorbeiflug von Apophis in weniger als 32.000 Kilometern Abstand zur Erde ist für den 13. April 2029 berechnet.

OHB Italia als struktureller Integrationspfeiler

OHB Italia zählt zu den führenden Satelliten-Systemintegratoren Italiens, mit einem eigenen Auftragsbestand von 412 Millionen Euro und einem Jahresumsatz von zuletzt 172 Millionen Euro. Ramses ist damit kein Randprojekt der Tochtergesellschaft, sondern eines ihrer gewichtigsten laufenden Programme. Auf Konzernebene entfallen vom Rekordauftragsbestand von 3,35 Milliarden Euro zum Ende des ersten Quartals 2026 rund 2,68 Milliarden Euro auf das Segment Space Systems, dem Ramses zugeordnet ist.

Wie der Kurssprung einzuordnen ist

Nur 5,7 Prozent der OHB-Aktien sind frei handelbar. Die Gründerfamilie Fuchs und der Finanzinvestor KKR halten den weitaus größten Teil der Papiere. Das macht die Aktie strukturell sehr sensitiv gegenüber Nachrichten, weil jeder Impuls auf einen engen Markt trifft. Der Antennenvertrag verändert die Finanzprognose des Konzerns nicht unmittelbar, bestätigt aber, dass das größte Auftragsprogramm der Italia-Sparte planmäßig vorankommt.

Im XETRA-Handel am Donnerstag reagiert die OHB-Aktie derweil mit Gewinnen. Zuletzt ging es um starke 11,83 Prozent nach oben auf 501,00 Euro.

Die nächste Möglichkeit zur Lagebeurteilung bietet die ordentliche Hauptversammlung am 8. Juni 2026. Aussagekräftiger für die operative Ramses-Entwicklung dürften allerdings die Halbjahreszahlen werden, an denen sich zeigt, ob das hohe Wachstumstempo des ersten Quartals trägt.

Evelyn Schmal, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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