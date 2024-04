Italien: Unternehmen und Verbraucher werden überraschend pessimistischer

ROM (dpa-AFX) - In Italien hat sich die Stimmung der Unternehmen und der Verbraucher im April überraschend eingetrübt. So gab die Verbraucherstimmung um 1,3 Punkte auf 95,2 Zähler nach, wie das Statistikamt Istat am Mittwoch in Rom mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt einen Anstieg auf 96,8 Punkte erwartet.

Die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe trübte sich ebenfalls unerwartet ein, und zwar um 0,8 Zähler auf 87,6 Punkte. Sowohl die Baubranche als auch die Dienstleister und der Einzelhandel blickten pessimistischer in die Zukunft. Das Geschäftsklima fiel um 1,2 Punkte auf 95,8 Zähler./la/bgf/jha/