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Italien untersucht Marketingpraktiken bei Sephora und Benefit Cosmetics

27.03.26 10:57 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
458,55 EUR -7,95 EUR -1,70%
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Von Andrea Figueras

DOW JONES--Die italienische Wettbewerbsbehörde ermittelt gegen die Kosmetikmarken Sephora und Benefit Cosmetics. Es gehe um mögliche Regelverstöße im Zusammenhang mit der verfrühten Nutzung von Kosmetik für Erwachsene durch Kinder und Jugendliche, wie die Behörde mitteilte.

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Untersucht werde, ob die Unternehmen möglicherweise unlautere Geschäftspraktiken anwenden und den zwanghaften Kauf von Gesichtsmasken, Seren und Anti-Aging-Cremes fördern. Diese können mit einer Besessenheit von Hautpflege unter Minderjährigen in Verbindung gebracht werden, die als "Cosmeticorexia" (Kosmetikorexie) bekannt ist, hieß es weiter. Beide Firmen sind Teil des französischen Konglomerats LVMH.

Anlass der Ermittlungen sind Bedenken, dass wichtige Informationen zu den Kosmetika weggelassen oder irreführend dargestellt worden sein könnten, so die italienische Aufsichtsbehörde. Dazu gehören zum Beispiel Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen, dass diese nicht für Minderjährige bestimmt sind oder an diesen getestet wurden.

"Der häufige und kombinierte Gebrauch einer breiten Palette von Kosmetika durch Minderjährige ohne adäquates Gesundheitsbewusstsein kann gesundheitsschädlich sein", teilte die Aufsichtsbehörde mit.

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Die Behörde teilte mit, die Unternehmen schienen eine Marketingstrategie mit jungen "Mikro-Influencern" zu nutzen. Dabei handele es sich um Social-Media-Akteure mit kleinerem Publikum. Diese würden den Kauf von Kosmetika unter jungen Menschen fördern.

LVMH, Sephora und Benefit Cosmetics reagierten nicht sofort auf Bitten um Stellungnahme.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2026 05:57 ET (09:57 GMT)

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09:41LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal WeightBarclays Capital
23.03.2026LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton OutperformRBC Capital Markets
23.03.2026LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.02.2026LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton OutperformBernstein Research
17.02.2026LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
23.03.2026LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton OutperformRBC Capital Markets
17.02.2026LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton OutperformBernstein Research
02.02.2026LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton OutperformRBC Capital Markets
29.01.2026LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton OutperformBernstein Research
29.01.2026LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09:41LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal WeightBarclays Capital
23.03.2026LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.02.2026LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.2026LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal WeightBarclays Capital
29.01.2026LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
30.06.2015LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
29.01.2015LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton UnderperformCredit Suisse Group
26.02.2014LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufenCredit Suisse Group
04.08.2009LVMH verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.07.2009LVMH reduzierenIndependent Research GmbH

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