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Italien verhängt 805 Millionen Euro Strafe gegen Meta

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Meta Platforms (ex Facebook)
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ROM (dpa-AFX) - Der Facebook-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) ist in Italien wegen des unzulässigen Zugriffs auf Fotos und Videos von Smartphone-Nutzern mit einer Strafe von 805 Millionen Euro belegt worden. Die Behörde Garante wirft dem US-Konzern vor, Nutzer der Android-App nicht ausreichend darüber informiert und keine wirksame Einwilligung eingeholt zu haben. Betroffen seien rund 20 Millionen Android-Nutzer in Italien, hieß es. Die 805 Millionen Euro entsprechen laut der Behörde rund 0,47 Prozent des weltweiten Umsatzes des Konzerns im Jahr 2024.

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Die Ermittlungen begannen der Mitteilung zufolge im Juli 2025 nach einem Hinweis des Verbraucherschutzzentrums in Bozen. Sie betrafen eine seit 2023 verfügbare Facebook-Funktion, die Fotos und Videos aus der Smartphone-Galerie als Vorschläge für eigene Beiträge anzeigt. Der Zugriff auf die Galerie ließ sich mit einer einzigen, allgemein gehaltenen Freigabe für mehrere Funktionen aktivieren. Damit konnte die App das gesamte Fotoarchiv eines Smartphones einschließlich der Metadaten auslesen - in der Regel dauerhaft.

Meta hatte die Zuständigkeit der italienischen Aufsicht infrage gestellt und auf die Datenschutzbehörde in Irland verwiesen, wo der Konzern seinen europäischen Sitz hat. Garante wies den Einwand zurück. Meta muss nun binnen 60 Tagen die ausdrückliche Zustimmung der Nutzer zum Zugriff auf ihre Fotogalerien einholen und die Funktion standardmäßig deaktivieren - auch bei Nutzern, die bereits eine allgemeine Zugriffsberechtigung erteilt haben./er/DP/zb

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Datum Rating Analyst
06.11.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform Bernstein Research
26.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight Barclays Capital
22.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG
22.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets

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