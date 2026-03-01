DAX24.672 -2,4%Est505.992 -2,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8400 +6,2%Nas22.737 +0,3%Bitcoin58.997 +5,6%Euro1,1698 -0,7%Öl77,03 +6,2%Gold5.304 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX fällt drastisch unter 25.000-Punkte-Marke -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Lufthansa und TUI im Sinkflug -- Almonty, Palantir, Trump Media, Ölpreis, Goldpreis im Fokus
Top News
Februar 2026: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen Februar 2026: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen
Krieg in Nahost: DAX beendet Handel tiefrot - geordneter Anleger-Rückzug oder Panikverkäufe? Krieg in Nahost: DAX beendet Handel tiefrot - geordneter Anleger-Rückzug oder Panikverkäufe?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Italien verstärkt Schutz 'sensibler' Einrichtungen

02.03.26 19:03 Uhr

ROM (dpa-AFX) - Italien verstärkt angesichts der militärischen Eskalation im Nahen Osten den Schutz "sensibler" Einrichtungen. In einer Mitteilung des Innenministeriums in Rom wurden keine spezifischen Einrichtungen genannt. Allerdings sei die Entscheidung von Minister Matteo Piantedosi "im Lichte der aktuellen internationalen Lage" getroffen worden. Für eine Vielzahl der insgesamt rund 28.000 sensiblen Einrichtungen, "insbesondere jene, die mit den am Konflikt beteiligten Ländern in Verbindung stehen", sei eine sofortige Verstärkung der Maßnahmen angeordnet worden, hieß es weiter./rme/DP/nas