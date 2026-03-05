DAX24.278 +0,3%Est505.892 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4800 +3,4%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.563 +0,2%Euro1,1622 -0,1%Öl82,77 +0,2%Gold5.154 +0,3%
Italien will Golfstaaten Ausrüstung zur Flugabwehr liefern

05.03.26 10:08 Uhr

ROM (dpa-AFX) - Angesichts iranischer Angriffe auf mehrere Golfstaaten will Italien Ausrüstung zur Flugabwehr in die Region liefern. "Wir sprechen ausdrücklich von Verteidigung, von Luftverteidigung", sagte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni im Radio. Die Regierungschefin fügte hinzu: "Nicht nur, weil es befreundete Nationen sind, sondern auch, weil sich in dieser Region Zehntausende Italiener befinden und etwa zweitausend Soldaten, die wir schützen müssen."

Außenminister Antonio Tajani und Verteidigungsminister Guido Crosetto sollen am Vormittag im italienischen Parlament berichten. Crosetto hatte erst kürzlich erklärt, Rom habe Hilfeersuchen aus mehreren Golfstaaten erhalten. Man prüfe nun ein schnelles und mit EU-Partnern koordiniertes Vorgehen./rme/DP/mis