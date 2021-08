Italien will Regionen widerstandsfähiger gegen Brände machen

ORISTANO (dpa-AFX) - Italiens Regierung sucht nach den verheerenden Waldbränden in Italien Wege, um die Regionen zukünftig besser auf Naturkatastrophen vorzubereiten. "Natürlich müssen diese Hilfen gefunden werden, wir können die Gegenden nicht einfach so verkommen lassen", sagte Landwirtschaftsminister Stefano Patuanelli am Rande seines Besuchs in den von Bränden betroffenen Gebieten im Westen Sardiniens am Dienstag. Sein Ministerium arbeite mit dem Finanzministerium und dem für wirtschaftliche Entwicklung daran, die passenden Mittel zu finden. Wichtig sei jedoch, diese Hilfen so zu investieren, dass die Gegenden gegen Brände oder Überschwemmungen widerstandsfähiger werden.

Vor Ort sagte der 47 Jahre alte Politiker der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, er habe keine Worte für das, was er gesehen habe. Die Menschen seien von einer beispiellosen Feuerfront betroffen gewesen. In der Provinz Oristano wüteten seit Ende Juli immer wieder Brände und richteten große Schäden in der Landwirtschaft und in Touristengegenden an. Am Mittwoch will Patuanelli die ebenfalls schwer von Bränden betroffene Insel Sizilien besuchen./jon/DP/men