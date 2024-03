Italienischer Bankenprimus Intesa Sanpaolo baut in der Führungsspitze um

Werte in diesem Artikel

MAILAND (dpa-AFX) - Das italienische Geldhaus Intesa Sanpaolo baut seine Konzernspitze um. Den Posten des Finanzvorstands wird künftig Luca Bocca innehaben, der damit auf den langjährigen Ressortchef Stefano Del Punta folgt, wie die Bank am Donnerstag in Mailand mitteilte. Bocca war bisher sein Stellvertreter. Del Punta rückt nach elf Jahren in seiner Funktion auf eine Beraterposition.

Zudem erhält die Bank eine neue Sparte für die Vermögensverwaltung, die Tommaso Corcos führen soll. Die Italiener wollen in dem Bereich auch das Versicherungsgeschäft, die Kapitalanlage und das Privatbanking bündeln. Bankchef Carlo Messina will das Wachstum mit Versicherungen und die Gebührenerträge im Geschäft mit der Geldanlage steigern.

Die Managerin Paola Angeletti wird sich zudem im Vorstand künftig in einem neuen Ressort um sogenannte Nachhaltigkeitsthemen unter dem Schlagwort "ESG" (Environmental, Social, Governance) kümmern. Dabei geht es unter anderem um ethische sowie soziale und die Umwelt betreffende Themen in der Kapitalanlage. Die Änderungen gelten ab 2. April./men/lew/jha/