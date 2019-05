Italienischer Notenbankchef: Höheres Defizit löst Probleme nicht

ROM (dpa-AFX) - Der Chef der italienischen Notenbank, Ignazio Visco, hat die Schuldenpolitik seiner Regierung kritisiert. Die Erhöhung des öffentlichen Defizits sei nicht der Weg, um Italiens Wirtschaft anzukurbeln, sagte Visco am Freitag in Rom. Die Hoffnung auf eine vorübergehende Konjunkturstützung durch eine Erhöhung des öffentlichen Defizits könnte sich als wenig effektiv, ja sogar kontraproduktiv erweisen. Die stimulierende Wirkung eines höheren Defizits könne durch höhere Finanzierungskosten für Staat und Wirtschaft mehr als ausgeglichen werden.

Der rechte Vizepremier und Lega-Chef Matteo Salvini hat zuletzt drastische Steuersenkungen gefordert und hat sogar mit einem Ende der Koalition gedroht, falls die mitregierende Fünf-Sterne-Bewegung seine Steuerpläne nicht mittrage. Die EU-Kommission hatte Italien am Mittwoch wegen seiner ausufernden Staatsfinanzen einen Mahnbrief geschickt. Finanzminister Giovanni Tria hatte jedoch am Donnerstag Korrekturen am Haushalt abgelehnt.

Visco forderte ein Ende des "EU-Bashings" und sagte, das Land brauche eine "sorgfältige" Haushaltspolitik und wirksamere Instrumente als Subventionen und Transferzahlungen, um das Wachstum anzukurbeln. Die Regierung hatte bisher mit die Einführung eines Grundeinkommens und Steuererleichterung versucht, die Wirtschaft anzukurbeln.

Italiens Hauptprobleme seien eine geringe Innovationskraft und Produktivität, sagte Visco. Belastet werde die Wirtschaft durch Steuerhinterziehungen, Staatsverschuldung, Korruption, organisiertes Verbrechen, bürokratische Hemmnisse sowie eine alternde und schrumpfende Bevölkerung./jsl/jkr/jha/