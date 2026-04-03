DAX22.922 -1,1%Est505.633 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7900 +1,3%Nas22.018 +0,1%Bitcoin61.210 -0,6%Euro1,1678 +0,7%Öl94,47 -8,7%Gold4.792 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Plug Power A1JA81 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Deeskalation im Nahost-Konflikt: Trumps Ultimatum abgelaufen - USA und Iran beschließen Waffenruhe -- Asiens Börsen legen zu -- Ölpreise fallen massiv
Top News
NVIDIA-Aktie und die 40-Milliarden-Wette: Fehlentscheidung oder strategischer Schachzug? NVIDIA-Aktie und die 40-Milliarden-Wette: Fehlentscheidung oder strategischer Schachzug?
Nordex-Aktie: Jefferies hebt Ziel an - Einstufung 'Buy' Nordex-Aktie: Jefferies hebt Ziel an - Einstufung 'Buy'
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Italienischer Schnellzug für Tests in Deutschland unterwegs

08.04.26 05:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alstom S.A.
24,20 EUR 0,13 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der italienische Schnellzug Frecciarossa 1000 wird ab Mai für Probefahrten in Deutschland unterwegs sein. Die Testfahrten sind Teil eines Zulassungsprozesses der Hersteller Hitachi und Alstom. Denn zum Fahrplanwechsel im Dezember soll der Zugtyp auf den neuen Direktverbindungen München - Mailand und München - Rom eingesetzt werden.

"Nach ersten Probefahrten im italienischen Netz im Jahr 2025 wurde kürzlich der erste umgerüstete Frecciarossa 1000 über den Brenner nach Deutschland überführt", sagte ein Bahnsprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Dort erfolgen zahlreiche technische Tests an den Fahrzeugen. Im Mai 2026 starten wir dann mit umfangreichen Probefahrten in Deutschland und Österreich." Genauere Angaben, wo Probefahrten stattfinden, machte die DB zunächst nicht.

Zunächst soll es je eine Verbindung pro Tag geben. Die Strecke München-Mailand wird rund sechseinhalb Stunden, die Strecke München-Rom etwa achteinhalb Stunden lang dauern. Damit würden Reisende im Vergleich zur aktuellen Fahrtzeit samt Umstiegen auf dem Weg nach Mailand nach früheren Angaben der Bahn gut 75 Minuten sparen. Nach Rom werde die Fahrt 45 Minuten kürzer.

Am Ende sollen täglich fünf Hin- und Rückfahrten zwischen Deutschland, Österreich und Italien angeboten werden. Perspektivisch soll das Angebot schrittweise bis nach Berlin beziehungsweise Neapel ausgeweitet werden. Mit der für Ende 2032 geplanten Eröffnung des Brenner-Basistunnels werden sich die Fahrtzeiten voraussichtlich noch mal um etwa eine Stunde verkürzen.

Der Frecciarossa 1000 (dt.: roter Pfeil) kann theoretisch bis zu 400 Kilometer pro Stunde erreichen. Zumindest in Italien gibt es zudem nicht nur zwei Klassen - dort können Fahrgäste zwischen Standard, Premium, Business und Executive wählen./sax/DP/zb

Nachrichten zu Alstom S.A.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Alstom S.A.

DatumRatingAnalyst
03.03.2026Alstom OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.02.2026Alstom OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.02.2026Alstom OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.01.2026Alstom OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.01.2026Alstom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2026Alstom OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.02.2026Alstom OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.02.2026Alstom OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.01.2026Alstom OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.01.2026Alstom BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.01.2026Alstom NeutralUBS AG
20.01.2026Alstom NeutralUBS AG
14.01.2026Alstom NeutralUBS AG
14.11.2025Alstom NeutralUBS AG
09.10.2025Alstom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Alstom UnderweightBarclays Capital
10.12.2025Alstom SellGoldman Sachs Group Inc.
03.12.2025Alstom UnderweightBarclays Capital
30.05.2025Alstom SellGoldman Sachs Group Inc.
25.04.2025Alstom UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alstom S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen