Italienischer Senat spricht Regierung Conte das Vertrauen aus

ROM (AFP)--In Italien hat die neue Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und sozialdemokratischer PD die letzte parlamentarische Hürde genommen: Der Senat sprach der Regierung unter dem parteilosen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte am Dienstag in einer Abstimmung in Rom klar das Vertrauen aus. Das Abgeordnetenhaus hatte die Regierung bereits am Montag mit deutlicher Mehrheit gebilligt.

September 10, 2019 13:45 ET (17:45 GMT)