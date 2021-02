Italiens 5-Sterne-Bewegung kündigt Online-Votum über Regierungsbeteiligung an

Rom (Reuters) - Im Ringen um die Regierungsbildung in Italien will die 5-Sterne-Bewegung ab Mittwoch ihre Mitglieder über eine Unterstützung von Mario Draghi als neuen Ministerpräsidenten abstimmen lassen.

Die virtuellen Urnen würden ab 13.00 Uhr 24 Stunden geöffnet, gab die größte Partei im Parlament am Montag auf ihrer Website bekannt. 5-Sterne-Chef Vito Crimi hatte am Samstag erklärt, seine Bewegung sei zu einer Regierungsbeteiligung bereit, wenn die Bedingungen stimmten. Auch die rechtsgerichtete Lega schloss eine Unterstützung des ehemaligen EZB-Chefs nicht aus. In Rom war es zur Regierungskrise gekommen, nachdem die Partei Italia Viva die regierende Linkskoalition aufgekündigt hatte.