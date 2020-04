Italiens Fußballclubs wollen trotz Covid-19 die Saison beenden

ROM (dpa-AFX) - Die Fußballclubs in Italien wollen trotz Corona-Pandemie die Saison beenden. Die 20 Vereine stimmten überein, "die Saison 2019/2020 unter voller Einhaltung der Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften abzuschließen, sofern die Regierung dies zulässt", hieß es am Dienstag in einer Mitteilung der Serie A. Am Mittwoch war ein "Gipfel" der Fußballspitzen mit Sportminister Vincenzo Spadafora angesetzt.

Die Serie A ist seit dem 12. März unterbrochen. Zwölf Partien stehen noch aus. In Italien gelten noch bis zum 3. Mai die landesweiten Ausgangssperren. Nach dem Plan des Fußballbundes FIGC sollen die Fußballer ab dem 4. Mai zunächst isoliert werden, das heißt unter anderem auf das Coronavirus getestet und in Camps streng kontrolliert werden. Nach drei Wochen könnten dann möglicherweise Partien - ohne Fans - gespielt werden.

Die Regierung ist zurückhaltend. "Ich bin ein großer Fußballanhänger. Aber mit mehr als 400 Toten pro Tag ist das wirklich unser letztes Problem", sagte Gesundheitsminister Roberto Speranza in einem Radiointerview.

Italien ist weltweit eines der am härtesten getroffenen Länder von der Covid-19-Lungenkrankheit.

