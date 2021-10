Italiens Industrieproduktion sinkt leicht

ROM (dpa-AFX) - Die Produktion in der italienischen Industrie ist im August leicht gefallen. Gegenüber dem Vormonat fiel die Gesamtherstellung um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Montag in Rom mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit der Entwicklung gerechnet. Der Rückgang folgt auf einen Anstieg um revidiert 1,0 (zunächst 0,8) Prozent im Juli. Gegenüber dem Vorjahresmonat stagnierte die Produktion im August./bgf/jkr/mis