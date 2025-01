Italiens Ministerpräsidentin Meloni will zu Trumps Amtseinführung

ROM (dpa-AFX) - Italiens rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni will am 20. Januar in Washington an der Amtseinführung von Donald Trump teilnehmen. Meloni bestätigte in Rom, dass sie von dem künftigen US-Präsidenten persönlich eine Einladung bekommen hat. Falls es der Terminkalender erlaube, werde sie in die US-Hauptstadt reisen. "Ich würde mich freuen, dabei zu sein." Der Republikaner kehrt am Montag übernächster Woche nach einer Pause von vier Jahren ins Weiße Haus zurück.

Wer­bung Wer­bung

Meloni gilt im Kreis der europäischen Regierungschefs als die Ministerpräsidentin mit den engsten Kontakten ins Trump-Lager. Die Vorsitzende der rechten Partei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) hatte Trump erst am Wochenende in dessen Privatanwesen Mar-a-Lago in Palm Beach im US-Bundesstaat Florida einen Blitzbesuch abgestattet. Er lobte sie dabei als "fantastische Frau"./cs/DP/mis