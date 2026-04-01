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Italiens Verteidigungsminister warnt vor weiterer Eskalation

07.04.26 14:48 Uhr

ROM (dpa-AFX) - Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto hat vor einer weiteren Eskalation im Iran-Krieg gewarnt. Die aktuelle Weltlage bezeichnete er in einem Interview der italienischen Zeitung "Corriere della Sera" als "beispiellos in den vergangenen Jahrzehnten". Crosetto sagte weiter: "Ich fürchte, dass das, was ohnehin schon tragisch ist, noch schlimmer werden könnte." Mehrere Krisen überlagerten und verstärkten sich gegenseitig.

Auf die Frage nach Einflussmöglichkeiten auf US-Präsident Donald Trump erklärte Crosetto, dieser sei als Staatschef eines souveränen Landes von außen nicht zu beeinflussen. "Ich glaube einfach, dass er mutigere Berater haben sollte", sagte der Minister im Kabinett von Regierungschefin Giorgia Meloni, der ein guter Draht zu Trump nachgesagt wird. "Eines der Probleme dieser Präsidentschaft ist, dass niemand es wagt, dem Chef zu widersprechen."/rme/DP/jha