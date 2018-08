Italiens Vize-Regierungschef - EU-Fiskal-Regeln haben keine Priorität

Rom (Reuters) - Die EU-Vorgaben zur Staatsverschuldung stehen dem stellvertretenden italienischen Ministerpräsidenten Luigi Di Maio zufolge nicht im Vordergrund der Politik des Landes.

"Priorität haben die Bürger und ihre Bedürfnisse", sagte Di Maio am Montag dem Sender RAI. Man werde aber versuchen, die geplanten Reformen in Einklang mit den Stabilitätskriterien der EU zu halten. Die italienische Regierung will trotz der hohen Verschuldung unter anderem Steuern senken und die Ausgaben für Soziales und Renten erhöhen. Dies habe auch Vorrang vor den Verschuldungsgrenzen. Das Defizit-Ziel von Maastricht setzt eine Grenze bei der Neuverschuldung von maximal drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Die italienische Regierung aus der rechtsgerichteten Lega und der populistischen 5-Sterne-Bewegung hat an den Finanzmärkten bereits Nervosität ausgelöst und die Renditen für Staatsanleihen des Landes steigen lassen. Im Fokus der Anleger steht Wirtschafts- und Finanzminister Giovanni Tria, der sich zuletzt für Haushaltsdisziplin ausgesprochen hat. Offen ist, wie stark seine Position innerhalb der Regierung ist.