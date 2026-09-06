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Italiens Vize-Regierungschef Salvini gratuliert AfD

ROM (dpa-AFX) - Italiens Vize-Regierungschef Matteo Salvini hat der AfD zu ihrem Abschneiden bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gratuliert. "Glückwunsch an meine Freundin Alice Weidel und die gesamte AfD zum Triumph in Sachsen-Anhalt!", schrieb der Chef der rechtspopulistischen Regierungspartei Lega bei X. Hochrechnungen zufolge ist die AfD bei der Wahl stärkste Kraft geworden.

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Salvini erklärte, die Entwicklungen machten die "starke Forderung nach Veränderung, Sicherheit und Arbeit" deutlich. "Angst? Terror? Gefahr? Nein, das nennt sich DEMOKRATIE. Ein anderes Europa ist möglich", fügte er hinzu. Vor der Wahl seien "Ängste und Katastrophenszenarien" geschürt worden.

In der rechten Dreier-Koalition von Giorgia Meloni ist Salvini Verkehrsminister. Seine Lega-Partei und die AfD gehörten bis Mai 2024 im EU-Parlament der Fraktion Identität und Demokratie (ID) an. Die Lega erwirkte jedoch mit anderen den Ausschluss der AfD aus der Fraktion nach als relativierend wahrgenommenen Äußerungen zur SS von Ex-Spitzenkandidat Markus Krah./rme/DP/zb

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