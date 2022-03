Italiens Wirtschaft bleibt im Herbst auf Wachstumskurs

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX bricht weiter ein - Sorge um ukrainisches AKW -- Asiens Indizes schließen in Rot -- Genehmigung für Tesla-Fabrik erwartet -- Daimler Truck, Hannover Rück im Fokus

Lufthansa-Aktie erneut unter Druck. Börse in Moskau bleibt weiter geschlossen. Deutsche Bank hält eigene IT trotz Tech-Zentrum in Russland für stabil. Scope senkt Wachstumsprognose für Deutschland. Credit Suisse widerspricht Bericht über Vernichtung von Kundendaten. Google stoppt Werbegeschäft in Russland. S&P stuft Russlands Bonität weiter ab.