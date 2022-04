Italiens Wirtschaft schrumpft zu Jahresbeginn

ROM (dpa-AFX) - Die italienische Wirtschaft ist schwach in das laufende Jahr gestartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mitteilte. Analysten hatten mit der Entwicklung gerechnet. Im Schlussquartal 2021 war die drittgrößte Wirtschaft der Eurozone noch gewachsen.

/bgf/jkr/mis