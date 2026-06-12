itamiarts vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

itamiarts ließ sich am 12.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat itamiarts die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

itamiarts hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 21,57 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 23,40 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,38 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte itamiarts einen Umsatz von 955,9 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.net