ITC Hotels gewährte Anlegern Blick in die Bücher

18.07.26 06:35 Uhr

ITC Hotels lud am 16.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,640 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,36 Milliarden INR – ein Plus von 14,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ITC Hotels 8,16 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,71 INR sowie einem Umsatz von 9,20 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.net