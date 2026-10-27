ITC Hotels präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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ITC Hotels hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,97 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,640 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 10,54 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,39 Milliarden INR umgesetzt.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,895 INR sowie einem Umsatz von 9,99 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.net
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