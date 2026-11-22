ITEX: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
ITEX hat am 20.11.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 1,2 Millionen USD, gegenüber 1,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,36 Prozent präsentiert.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ITEX
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ITEX
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen