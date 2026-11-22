Mit einem Umsatz von 1,2 Millionen USD, gegenüber 1,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,36 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

ITEX hat am 20.11.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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