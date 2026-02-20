ITEX: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ITEX hat sich am 20.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ITEX ein EPS von 0,080 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,3 Millionen USD – eine Minderung von 8,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,4 Millionen USD eingefahren.

